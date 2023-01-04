Так, наразі на території республіки перебувають понад 10 тисяч військових країни-терористки. Однак про те, чи здатні сьогодні такі "союзні війська" до наступу з Півночі, розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Що відбувається сьогодні у Білорусі

За словами Сергія Дейнеко, як на початку повномасштабного вторгнення, так і сьогодні Білорусь надає всю допомогу державі-агресору, яку вимагає Путін. Мовиться про інфраструктуру, повітряний простір та бази для підготовки військових. Тож, звісно, вона може надати в будь-який момент допомогу й у вигляді сприяння повторному нападу на територію України.

Однак в Україні є достатня кількість розвідувальних органів, які щодня моніторять всю обстановку у Білорусі, і наразі вони не фіксують створення наступальних угруповань на її території.

Ми бачимо що територія Білорусі зараз використовується для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є, проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу,

– підкреслив голова ДПСУ.

Плани Кремля

Як зазначив Сергій Дейнеко, загальна чисельність російських окупаційних військ у Білорусі становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців. І знаходяться вони сьогодні переважно на полігонах у Вітебській області, яка розташована на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною.

Ба більше, за даними ДПСУ частину цих російських військ Кремль планує задіяти на іншому напрямку, а саме перекинути у найближчі два тижні в зону бойових дій на Донеччині. А на заміну їм надійде частина військовослужбовців з 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії.

Зважаючи на усі ці дані, на думку Сергія Дейнеко, у січні війська Росії та Білорусі навряд чи будуть спроможні здійснити повторний повномасштабний наступ на територію України з Півночі.

Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає,

– зазначив голова Держприкордонслужби.

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