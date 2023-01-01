Зазначається, що указ підписано "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави", пише 24 Канал.

Звернуть увагу Два фронти і участь Білорусі: у Німеччині назвали сценарії нового наступу Росії у квітні

У Білорусі зібралися просувати "мирні ініціативи"

2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав глава держави Александр Лукашенко,

– сказано в повідомленні.

В указі Лукашенка йдеться, що ключовими напрямами у 2023 році "будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці як головної умови розвитку білоруської держави"

Згідно з документом, це дозволить "зміцнити сприйняття Білорусі як острівця миру" та стане "білоруською відповіддю на мілітаризацію в європейському регіоні".

Данілов пояснив, що означає жест Лукашенка

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив, що означає указ Лукашенка. Він наголосив, що участь Білорусі у війні проти України – це смерть білоруського режиму та тієї системи, яка побудована Лукашенком.

"Лукашенко це розуміє, тому в нього немає бажання воювати з Україною. Він розуміє, що отримає те саме, що отримала Росія, Путін та всі війська, які заходили в Україну, в тому числі з Білорусі", – сказав Данілов.

Що відомо про загрозу наступу Росії з Білорусі