Так, сейчас на территории республики находятся более 10 тысяч военных страны-террористки. Однако о том, способны ли сегодня такие "союзные войска" к наступлению с Севера, рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Что происходит сегодня в Беларуси

По словам Сергея Дейнеко, как в начале полномасштабного вторжения, так и сегодня Беларусь оказывает всю помощь государству-агрессору, которую требует Путин. Речь идет об инфраструктуре, воздушном пространстве и базах для подготовки военных. Так что, конечно, она может оказать в любой момент помощь и посредством содействия повторному нападению на территорию Украины.

Однако в Украине достаточно разведывательных органов, которые ежедневно мониторят всю обстановку в Беларуси, и пока они не фиксируют создания наступательных группировок на ее территории.

Мы видим, что территория Беларуси сейчас используется для боевого согласования подразделений российских оккупационных войск. Конечно, врага нельзя недооценивать. Конечно, угроза есть, однако сказать, что она сейчас реальна и критическая, я не могу,

– подчеркнул глава ГНСУ.

Планы Кремля

Как отметил Сергей Дейнеко, общая численность российских оккупационных войск в Белоруссии составляет от 10 200 до 10 500 военнослужащих. И находятся они сегодня преимущественно на полигонах в Витебской области, расположенной на достаточном удалении от государственной границы с Украиной.

Более того, по данным ГНСУ часть этих российских войск Кремль планирует задействовать на другом направлении, а именно перебросить в ближайшие две недели в зону боевых действий в Донецкой области. А на смену им поступит часть военнослужащих из 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии ВС России.

Судя по всем этим данным, по мнению Сергея Дейнеко, в январе войска России и Беларуси вряд ли будут способны осуществить повторное полномасштабное наступление на территорию Украины с Севера.

Можно попытаться повторить это наступление, однако я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы на второе поражение, можно начать его завтра, например. Но достаточных сил у них для этого нет,

– отметил председатель Госпогранслужбы.

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