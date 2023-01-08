На самом деле от Путина можно ожидать любых провокаций. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Возможны любые неожиданности

Как отмечает Федоров, сегодня из Беларуси регулярно взлетают МиГ-31 с подвешенными "Кинжалами", которые вызывают воздушную тревогу по всей Украине. Известно, что эти ракеты летают на достаточно большие расстояния, так что с дружественной к агрессору страны они могут ударить по любой точке нашего государства.

Российская авиация уже используется. Другой вопрос – будет ли белорусская авиация участвовать в потенциальных налетах на цели и объекты в Украине? Это, конечно, вполне возможно,

– утверждает военный эксперт.

Трудно сказать, добавляет он, будет ли это следствием сознательного приказа Александра Лукашенко. Речь идет и о том, что россияне могут подставить своих белорусских коллег, чтобы вовлечь в это дело.

"Когда имеешь дело с Кремлем – возможны любые неожиданности. Собственно, это ожидаемая провокация. Нужно быть готовыми, безусловно. Слов нет", – резюмировал Юрий Федоров.

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