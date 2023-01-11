Так, 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття всього 12 вертольотів Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. На деяких з них є позначки окупантів – "Z".
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Що означають льотні навчання в Білорусі
Як заявили у британській розвідці, нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.
Попри те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Експерти вважають, що вони навряд чи стануть надійною наступальною силою.
Що нині відбувається на території Білорусі
- Росія перекинула у Білорусь ще один ешелон із військовою технікою. Окупанти перекинули техніку з Воронезької області, що межує з Луганщиною.
- Нещодавно у Білорусь надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.
- Також Росія відправила на територію Білорусі 9 вертольотів для спільних військових навчань.
- У ніч на 7 січня окупанти відправили у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських загарбників.
- Нагадаємо, що у другій половині січня Росія та Білорусь планують спільні льотні навчання. Вони збираються використати усі аеродроми в Білорусі.