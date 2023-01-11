Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Також на території Білорусі проведуть льотні навчання разом з російськими військами з 16 січня по 1 лютого.

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Олевський вважає, що загроза нового наступу з Білорусі дійсно існує. Однак Мінськ поки не погоджується брати у цьому участь.

"Новий наступ не починається лише з однієї причини. ЗСУ чітко дали зрозуміти Білорусі та Росії, що літаки, які злітають з аеродромів Білорусі, звісно, можуть підійматися у повітря. Однак можливо, що їм більше не буде куди приземлятися", – зазначив журналіст.

Що стримує Лукашенка від участі у війні

За словами редактора The Insider, білоруський диктатор опинився в доволі складному становищі.

У Лукашенка є одна проблема. У випадку повномасштабних бойових дій на території Білорусі може статися так, що Росія його не зможе захистити,

– сказав Олевський.

Він додав, що у Білорусі є велика кількість людей, які лише 2 роки тому хотіли, аби Лукашенка не було на посту президента.

"Якщо у білоруського диктатора є якась можливість ухилитися від прямої участі у війні, то він намагатиметься це зробити. Адже це питання збереження його життя", – наголосив журналіст.

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"Було враження, що Лукашенко обіграв Путіна"

Водночас, за словами Олевського, важко оцінити, наскільки сильний рівень тиску, який здійснює російський диктатор на свого білоруського колегу.

"Після їхньої останньої зустрічі у Мінську було враження, що Лукашенко Путіна обіграв. Лукашенко вийшов на пресконференцію і транслював це різними завуальованими фразами", – зазначив журналіст.

Він додав, що ситуація нестабільна. Тому все може змінитися у будь-який момент.

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