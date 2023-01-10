Інженерно-саперні підрозділи проводять мінування танкодоступних ділянок місцевості півночі Київської області та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач тощо.

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Сапери виконують завдання за будь-яких погодних умов

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк уточнив, що мінування ділянок місцевості проводять з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки українських підрозділів. Якщо вороги знову підуть на землі Київщини, окрім мін їх добиватимуть засобами артилерії.

Сапери виконують поставлені бойові завдання в будь-яку пору року чи доби, за будь-яких погодних умов,

– сказав Павлюк.

Яка ситуація на північному кордоні

8 січня Росія перекинула у Білорусь ще один ешелон із військовою технікою. Її доставили на залізничну станцію Барановичі-Поліські. У ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки також були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.

Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко розповів, що поки що прикордонники не фіксують переміщення техніки та польоти важкої авіації поряд із кордоном Білорусі. Він наголосив, що повідомленнями про нарощення військ російські окупанти намагаються нагнітати ситуацію.

Проте через потенційну загрозу прикордонники тримають напоготові певну кількість сил та засобів, щоб у випадку повторного вторгнення дати відсіч ворогу.

Днями командувач військ оперативного командування "Північ" Віктор Ніколюк перевірив обстановку на кордоні Чернігівщини із Росією. Він запевнив, що підрозділи готові до будь-якого розвитку подій й дадуть ворогу відсіч у випадку повторного наступу. Генерал-майор наголосив, що до Чернігова окупанти не дійдуть.

Голова військової адміністрації Київської області теж побував на кордоні Київщини з Білоруссю. Він повідомив, що в області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій.

На Волині та у Рівненській області теж давно встановили оборонні рубежі.

Раніше Олександр Павлюк повідомив, що Україна створила угрупування на кордоні з Білоруссю і весь кордон з північним ворогом – це суцільні завали й мінні поля. Щоб їх пройти треба великі зусилля.

Зверніть увагу! ЗСУ постійно відстежують рух російської армії з полігонів Білорусі. Олександр Павлюк вважає, що у випадку загрози буде час попередити населення про можливий розвиток подій.