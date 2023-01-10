Про це в ефірі телемарафону сказав речник державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає 24 Канал. Водночас ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

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За словами Демченка, окупантів, які проходили навчання в Білорусі, потрохи перекидають на Схід нашої країни. А саме на ті напрямки, де ведуться активні бойові дії.

Разом з цим нарощується так зване регіональне угрупування військ "Союзної держави". Це продовження нагнітання ситуації, аби Україна тримала необхідну кількість сил та засобів, щоб відбити можливий повторний напад,

– зауважив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що станом на вечір 10 січня ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Всі сили ДПСУ та розвідки стежать за діями ворога.

"Поряд нашого кордону ми не відмічаємо, щоб відбувалося якесь переміщення техніки чи особового складу. Але звісно, що нагнітання продовжується", – підсумував він.

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