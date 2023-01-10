Так, щоб взяти угруповання українських військ в оперативне оточення, окупантам необхідно обійти Бахмут з Півдня та Півночі й спробувати перерізати лінії постачання міста. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Ворог просунувся на Півдні від Бахмута

Мовиться про шляхи постачання Бахмута з Дружківкою, Слов'янськом та Костянтинівкою. Наразі загарбники здійснюють оперативно-тактичний маневр щодо оточення міста:

на Півдні в районі Курдюмівки ворог просунувся на кілька кілометрів на Захід. Українські захисники зупинили ворога та намагаються відрізати цей рух;

Загалом в районі Курдюмівки перебувають російські військові частини, які замінили ПВК "Вагнера". Переважно це повітрянодесантні війська країни-агресорки, які кілька місяців тому пішли з Херсона.

Під час так званого "перемир'я", яке оголосив Путін, вони здійснили рокірування: ПВК "Вагнера" переважно зосередилася на Соледарі, а на Бахмут та Курдюмівку зайшли лінійні частини російської армії та виконують цей маневр,

– зазначив військовий експерт.

Однак Збройні Сили зупинили ворога і прийматимуть рішення щодо подальшого руху в цьому районі.

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На Півночі Бахмута тривають важкі бої

на Північ від Бахмута ПВК "Вагнера" упродовж останніх кількох днів закидували позиції ЗСУ в районі села Бахмутське зеками. Крім того, ворог зайшов в Соледар та дійшов майже до центра міста.

Утім, українські війська на цій ділянці були посилені. Так, в район Соледара перекинули підрозділи ССО, прикордонних військ, Тероборони та одну з аеромобільних частин української армії, яка взяла на себе основний удар.

Зараз там ведуться важкі бої. Мабуть, найважчі за весь час операції, що тривала упродовж цього року,

– повідомив полковник запасу ЗСУ.

На цій точці зосереджено максимум зусиль українських захисників, оскільки Соледар утримує російських окупантів від оточення Бахмута з Півночі. Отже, наші військові докладатимуть усіх зусиль, щоб не допустити оточення самого Бахмута.

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У вагнерівців є певна "мотивація" в Соледарі

Світан зауважив, що Соледар наразі є єдиною гарячою точкою, куди Росія перекинула навіть основні фондові частини ПВК "Вагнера". Для вагнерівців перемога в цьому районі є важливою, оскільки для них це вже "справа світового престижу".

Їм треба бодай якась перемога. Якщо вони зараз "обточаться" й об Соледар, то цю незаконну військову компанію викинуть з усіх світових рейтингів приватних компаній і це буде для них боляче,

– полковник запасу ЗСУ.

Водночас наші бійці утримують північний редут Бахмутського угруповання й наразі немає жодного сенсу його лишати. На думку військового експерта, в України є механізми для утримання Соледара.

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У росіян бракує сил для оточення Бахмута

Для того, щоб оточити Бахмут російським загарбникам треба спершу пройти Соледар. Без нього їм не вдасться цього зробити. Крім того, щоб повністю оточити такий гарнізон як Бахмут, росіянам зараз не вистачає ні сил, ні засобів.

На думку Світана, зараз окупанти можуть хіба спробувати контролювати траси, якими здійснюється постачання Бахмута. Утім, окрім основних трас постачання: Бахмут – Слов'янськ та Бахмут – Костянтинівка – є ще багато польових доріг. Наприклад, з боку Бахмута на Дружківку або Краматорськ.

Для того, щоб узяти Бахмут у повне кільце у росіян зараз немає ні сил, ні засобів. Вони навіть Соледар, який у 10 разів менше Бахмута не можуть оточити та взяти. Тож для Бахмута поки немає проблем,

– підсумував військовий експерт.

Водночас угруповання наших військ в Соледарі буде посилюватися. Так, місто є "цеглинкою" у загальній обороні, яка утримується від Бахмута до Сіверська.