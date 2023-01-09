Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, зараз Соледар і Бахмут не мають такого стратегічного значення для російських окупантів, як це було ще кілька місяців тому. Тоді була загроза вклинення ворога з Ізюмського напрямку, що могло б призвести до оточення українського гарнізону на лінії Сєвєродонецьк – Лисичанськ.

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Після того, як ЗСУ прогнали окупантів з Харківської області, загроза оточення українських військ в цьому регіоні минула. Однак росіяни досі намагаються виконати завдання, яке в них стоїть ще з квітня – вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Чому для окупантів так важливий Бахмут та Соледар. Захопивши їх, вони отримують можливість просуватися в район Слов'янська або на захід в район Костянтинівки, а далі на Дружківку. У такий спосіб вони планують вийти на адмінкордони Донецької області, а ще й створити загрозливе становище для наших військ, які воюють поблизу Мар'їнки,

– вважає Грабський.

Чи є загроза оточення українських військ

На думку Грабського, росіяни не зможуть оточити українські війська в цьому регіоні Донецької області. Окупанти не досягнуть ніякої оперативної переваги навіть в разі подальшого просування.

Військовий експерт спілкувався з друзями, які добре знайомі з ситуацією в регіоні. Українські підрозділи вперто відбивають атаки окупантів і не збираються відходити назад.

Вони кажуть просто: "Ми не можемо нескінченно відступати". Противник, усвідомивши, що відступаємо, буде тиснути далі. І де ми тоді зупинимося?". Тому хлопці так відчайдушно б'ються. Враховуючи географію місцевості, маємо всі підстави говорити, що зможемо зупинити ворога в районі Соледара,

– переконаний Грабський.

Яка ситуація в Соледарі та Бахмуті – розповів Грабський

Поблизу Соледара обмежено використовують артилерію

За словами військового експерта, бої в Соледарі тривають практично безперервно. Інколи бойові контакти відбуваються настільки близько, що ні ЗСУ, ні окупанти не використовують артилерію. Адже тоді є ризик вдарити по своїх позиціях. Тому велику роль тут відіграють мінометні системи.

Що відбувається в Соледарі: коротко