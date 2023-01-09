Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, сейчас Соледар и Бахмут не имеют такого стратегического значения для российских оккупантов, как это было еще несколько месяцев назад. Тогда была угроза вклинения врага из Изюмского направления, что могло бы привести к окружению украинского гарнизона на линии Северодонецк – Лисичанск.

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После того, как ВСУ прогнали оккупантов из Харьковской области, угроза оцепления украинских войск в этом регионе миновала. Однако россияне до сих пор пытаются выполнить задачу, которая у них стоит еще с апреля – выйти на административные границы Донецкой области.

Почему для оккупантов так важны Бахмут и Соледар. Захватив их, они получают возможность продвигаться в район Славянска или западнее в район Константиновки, а дальше на Дружковку. Таким образом они планируют выйти на админграницы Донецкой области, а еще создать угрожающее положение для наших войск, воюющих вблизи Марьинки,

– считает Грабский.

Есть ли угроза окружения украинских войск

По мнению Грабского, россияне не смогут оцепить украинские войска в этом регионе Донецкой области. Оккупанты не достигнут никакого оперативного преимущества даже в случае дальнейшего продвижения.

Военный эксперт общался с друзьями, хорошо знакомыми с ситуацией в регионе. Украинские подразделения упорно отбивают атаки оккупантов и не собираются отходить назад.

Они говорят просто: "Мы не можем до бесконечности отступать". Противник, осознав, что отступаем, будет давить дальше. И где мы тогда остановимся?". Поэтому ребята так отчаянно дерутся. Учитывая географию местности, есть все основания говорить, что сможем остановить врага в районе Соледара,

– убежден Грабский.

Какая ситуация в Соледаре и Бахмуте – рассказал Грабский

Вблизи Соледара ограниченно используют артиллерию

По словам военного эксперта, бои в Соледаре продолжаются практически непрерывно. Иногда боевые контакты проходят настолько близко, что ни ВСУ, ни оккупанты не используют артиллерию. Ведь тогда есть риск ударить по своим позициям. Поэтому большую роль здесь играют минометные системы.

Что происходит в Соледаре: коротко