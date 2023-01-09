Сразу было понятно, что "рождественское перемирие", которое объявляли россияне, это прикрытие для какой-то операции. Они делали это с 2014 года. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Как отмечает военный эксперт, любое перемирие оккупанты использовали для перебрасывания или скрытого перебрасывания войск, для выполнения оборонных мер, для подготовки к кому-то наступлению. Ничего нового они не выдумали.

"Под прикрытием так называемого "рождественского перемирия" они переформатировали определенные части, провели перебрасывание частей "Вагнер". В основном из-под Бахмута они почти все двинулись в сторону Соледара. На их место зашли линейные части воздушно-десантных войск России, которые продолжили давление на Бахмут", – говорит Свитан.

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Что происходит в Соледаре

Полковник ВСУ в запасе сообщил, что в последние дни бойцы ЧВК "Вагнер" сосредоточились сначала на окружении Соледара. Но добиться желаемого им не удалось.

Северская и Бахмутская группировки ударили во фланги и в принципе сдержали это кольцо, которым они хотели окружить Соледар. Поэтому начались бои за сам Соледар. Они фактически прошли в центр города, но были выбиты. Последние 2 – 3 дня ведутся бои уже в самом Соледаре,

– отметил военный эксперт.

Свитан подчеркивает, что россияне подтянули так называемые кондовые части – не "чмобиков" и "зеков", а профессионалов. Их бросили на зачистку уже самого города.

Наши части подтягиваются. Буквально сейчас ведутся очень тяжелые бои в городе. Мы его держим. Думаю, наши командиры решат вопрос,

– убежден полковник.

Более того, на выполнение определенных действий выехал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, ответственный за это направление. Как отмечает Свитан, военачальник уже несколько дней там работает.

Я думаю, что вопрос о купировании движения российских войск и уничтожении кондовых частей ЧВК "Вагнер" будет решен. У нас есть определенное количество резервов, которые не были использованы и на Херсонском направлении, и на Запорожском направлении,

– уверяет военный эксперт.

Кроме того, добавляет он, есть определенные свежие части, которые будут подтягиваться к Соледару. По словам военного эксперта, того количества войск, которое сосредоточено в районе Бахмута и Северска, вполне достаточно для удержания общей линии фронта.

"Считаю, вопрос будет решен в ближайшее время. По крайней мере до утра точно", – убежден Роман Свитан.

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