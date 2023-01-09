У понеділок 9 січня росіяни почали новий штурм Соледару, залучивши велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Українські захисники боронять кожний сантиметр рідної землі.
Російські війська почали жорстко штурмувати Соледар. Просто зараз там тривають жорсткі бої.
У понеділок 9 січня росіяни почали новий штурм Соледару, залучивши велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Українські захисники боронять кожний сантиметр рідної землі.