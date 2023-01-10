Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, раніше погода не дозволяла застосовувати бронетехніку, але тепер росіяни змогли її вивести в "поля".

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Чому відбувається загострення

За словами військового експерта, раніше Росія використовувала переважно живу силу для того, щоб атакувати позиції ЗСУ в Донецькій області. Особливих успіхів така тактика не мала.

Роман Світан розповів, чому росіянам вдається наступ на Соледар: дивіться відео

Після того, як настали морози, з'явилась можливість застосування бронетехніки, що й призвело до просування росіян.

Зараз вони вивели бронетехніку й саме такого роду рух російських військ дозволив виконати їм певні маневри,

– зазначив Світан.

Полковник ЗСУ розповів, що попри незначний успіх українські оборонці вже знайшли спосіб, як знищити техніку ворога, а тому очікується стабілізація найближчого тижня.

Наші війська знайшли зараз певні моменти, пов'язані зі знищенням цієї техніки і найближчим часом, за цей тиждень, ситуація там буде стабілізована,

– сказав полковник ЗСУ.

Окрім цього, військовий експерт не виключає змінення балансу сил, оскільки українська армія тепер також може використовувати бронетехніку в напрямках, де є пріоритет в наступальних діях. Це стосується району Сватового-Кремінної, де ЗСУ зможуть "відсікати" постачання боєкомплекту для окупантів в район Бахмуту та Соледару.

"Рух в цих районах буде "відсікати" постачання боєкомплекту саме в район Соледару та Бахмута. Тобто буде такий асиметричний удар і я думаю, що нам це допоможе", – сказав Роман Світан.

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