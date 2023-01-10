Про це заявили британські розвідники. Нагадаємо, що наразі у Соледарі тривають запеклі бої та ЗСУ утримують місто.

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Які шанси у Росії взяти Соледар

Соледар розташований за 10 кілометрів на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.

Російська Соледарська вісь, швидше за все, є спробою захопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку,

– зазначили аналітики.

Так, частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Розвідники кажуть, що російська та українська сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу.

"Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи захопить місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону у глибині та контролюють шляхи постачання", – наголосили у розвідці Британії.

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