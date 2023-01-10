Про це заявили британські розвідники. Нагадаємо, що наразі у Соледарі тривають запеклі бої та ЗСУ утримують місто.
Зверніть увагу Окупанти почали новий потужний штурм на Соледар, – Міноборони
Які шанси у Росії взяти Соледар
Соледар розташований за 10 кілометрів на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.
Російська Соледарська вісь, швидше за все, є спробою захопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку,
– зазначили аналітики.
Так, частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Розвідники кажуть, що російська та українська сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу.
"Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи захопить місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону у глибині та контролюють шляхи постачання", – наголосили у розвідці Британії.
Яка нині ситуація у Соледарі: останні новини
- 9 січня окупанти почали новий штурм Соледара. Туди вкинули велику кількість штурмових груп, які сформували з найкращих резервів вагнерівців.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на ранок 10 січня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 13 населених пунктів: Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Побєда Донецької області.
- Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для окупантів важливий Бахмут та Соледар. Захопивши їх, вони отримують можливість просуватися в район Слов'янська або на захід у район Костянтинівки, а далі на Дружківку.
- У такий спосіб загарбники планують вийти на адмінкордони Донецької області, а ще й створити загрозливе становище для наших військ, які воюють поблизу Мар'їнки.