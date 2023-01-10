Об этом заявили британские разведчики. Напомним, что в настоящее время в Соледаре продолжаются ожесточенные бои и ВСУ держат город.

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Какие шансы у России взять Соледар

Соледар расположен в 10 километрах севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

Российская Соледарская ось, скорее всего, является попыткой захватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи,

– отметили аналитики.

Так, часть боевых действий сосредоточена на подъездах к 200-километровым тоннелям соляных шахт, пролегающих под территорией района. Разведчики говорят, что российская и украинская стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тылу.

"Несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли захватит город в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильную оборону в глубине и контролируют пути снабжения", – подчеркнули в разведке Британии.

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