Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, раньше погода не позволяла применять бронетехнику, но теперь россияне смогли ее вывести в "поля".

Читайте также Главная оперативная задача, – разведка Британии проанализировала шансы России взять Соледар

Почему происходит обострение

По словам военного эксперта, раньше Россия использовала преимущественно живую силу, чтобы атаковать позиции ВСУ в Донецкой области. Особых успехов такая тактика не имела.

Роман Свитан рассказал почему россиянам удается наступление на Соледар: смотрите видео

После того как наступили морозы, появилась возможность применения бронетехники, что и привело к продвижению россиян.

Сейчас они вывели бронетехнику и именно такого рода движение российских войск позволило выполнить им определенные маневры.

– отметил Свитан.

Полковник ВСУ рассказал, что, несмотря на незначительный успех, украинские защитники уже нашли способ как уничтожить технику врага, а потому ожидается стабилизация в ближайшую неделю.

Наши войска нашли сейчас определенные моменты, связанные с уничтожением этой техники и в ближайшее время, за эту неделю, ситуация там будет стабилизирована,

– сказал полковник ВСУ.

Кроме того, военный эксперт не исключает изменения баланса сил, поскольку украинская армия теперь также может использовать бронетехнику в направлениях, где есть приоритет в наступательных действиях. Это касается района Сватово-Кременной, где ВСУ смогут "отсекать" поставки боекомплекта для оккупантов в район Бахмута и Соледара.

"Движение в этих районах будет "отсекать" поставки боекомплекта именно в район Соледара и Бахмута. То есть будет такой асимметричный удар, и я думаю, что нам это поможет", – сказал Роман Свитан.

Какая сейчас ситуация в Соледаре