Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. Також Москва та Мінськ запланували спільні авіаційні навчання, які відбудуться з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

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Фейгін вважає, що Росія не відмовилася від намірів захопити столицю України. Він припустив, що окупанти можуть готуватися до повторного наступу з території Білорусі.

"Я думаю, що російські війська спробують наступати вдруге. Адже Північний напрямок – найпривабливіший для Москви", – сказав правозахисник.

Чому росіяни хочуть повторити наступ з Півночі

За його словами, на користь ймовірного наступу з території Білорусі свідчать 2 фактори.

По-перше, Кремль дуже спокушає можливість знову атакувати Україну саме з Півночі, адже Київ розташований відносно недалеко від кордону Білорусі.

По-друге, якщо Росія не планує новий наступ на цьому напрямку, то для неї нелогічно збирати там свої війська.

Москва ще наприкінці минулого року перекинула до Білорусі близько 15 тисяч військовослужбовців. На думку Фейгіна, насправді російських окупантів там може бути набагато більше.

"За логікою, Росії потрібні солдати на Донбасі. Навіщо ж їх тоді відправляти до Білорусі?" – зауважив правозахисник.

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Чи може російська активність у Білорусі бути просто провокацією

Він додав, що існує версія, що нібито російські військові на білоруській території проходять навчання та бойове злагодження. Фейгін вважає таке припущення нереалістичним. За його словами, й на території Росії можна було б знайти місце для навчань.

Також існує припущення, що дії Росії у Білорусі – це своєрідна провокація і спроба відтягнути українські сили. Мовляв, щоб Україна не відводила своїх військових від кордонів Білорусі і не перекидала їх на інші напрямки.

"Ця версія має право на існування. Однак занадто вже багато метушні навколо Білорусі. Якщо це все робиться, аби відвернути увагу, навіщо Владімір Путін тоді літав у Білорусь? Навіщо вся ця божевільна активність?" – сказав правозахисник.

Чого боїться Алєксандр Лукашенко

Фейгін вважає, що все-таки у Росії є величезне бажання почати повторний наступ на Україну саме з Півночі. Щоправда, можливості країни-агресорки на сьогодні обмежені.

По-перше, білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко відмовляється долучатися до наступу зі своїми військами.

По-друге, як зазначив правозахисник, не вся територія Білорусі доступна для росіян. Ймовірно, є напрямки, звідки окупантам дозволено наступати, а звідки – ні.

За словами Фейгіна, білоруським диктатором керує насамперед страх.

Лукашенко боїться, що навіть якщо білоруські війська не будуть брати участь у наступальній операції, територію Білорусі все одно будуть обстрілювати. Білорусь стане мішенню,

– пояснив правозахисник.

Він додав, що, ймовірно, зараз Лукашенко проводить перемовини з Путіним з приводу того, аби максимально убезпечити територію своєї країни.

Чи може Україна завадити наступу окупантів з Півночі

У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ раніше припускали, що для наступу з Білорусі Росії потрібно близько 70 тисяч військових. Фейгін зазначив, що такої кількості у Росії зараз немає.

"Вони могли б бути, якби Білорусь погодилася надати свої війська для наступу. Однак хто сказав, що не можна швидко перекинути таку кількість військових з Росії? Це можна легко зробити за місяць", – зазначив правозахисник.

За його словами, у 2021 році країна-агресорка оперативно перекидала до кордонів України велику кількість своїх військ. Тож і зараз така передислокація цілком реальна.

Я схильний думати, що спроба буде (наступу на Україну з території Білорусі – 24 Канал). Однак Україна може цьому запобігти початком певної потужної операції. Наприклад, якщо Україна почне наступати на Запоріжжі,

– зазначив Фейгін.

Він додав, що тоді Москва буде вимушена перекидати свої сили з Білорусі для оборони Криму.

Загроза наступу з боку Білорусі: коротко