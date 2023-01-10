Об этом в эфире телемарафона сказал спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает 24 Канал. В то же время ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.
Важно России не хватает сил и средств, чтобы взять Бахмут в кольцо, – полковник ВСУ
По словам Демченко, оккупантов, проходивших обучение в Беларуси, понемногу перебрасывают на Восток нашей страны. А именно на те направления, где ведутся активные боевые действия.
Вместе с этим наращивается так называемая региональная группировка войск "Союзного государства". Это продолжение нагнетания ситуации, чтобы Украина держала необходимое количество сил и средств, чтобы отразить возможное повторное нападение.
– заметил Андрей Демченко.
Спикер ГНСУ отметил, что по состоянию на вечер 10 января ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Все силы ГНСУ и разведки следят за действиями врага.
"Рядом нашей границы мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава. Но, конечно, нагнетание продолжается", – подытожил он.
Решится ли Россия снова напасть с территории Беларуси
- Российская армия продолжает перекидывать своих военных в Беларусь. В ночь на 7 января на территорию республики прибыл еще один эшелон с захватчиками.
- Однако многие эксперты говорят, что действия России в Беларуси – это своеобразная провокация и попытка оттянуть украинские силы. Мол, чтобы Украина не отводила своих военных от границ Беларуси и не перекидывала их на другие направления.
- В командовании Объединенных сил ВСУ также отметили, что для наступления из Беларуси России нужно около 70 тысяч военных. Однако сейчас у врага нет столько живой силы.