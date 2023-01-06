Таку думку 24 Каналу озвучив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. А ще білоруські прикордонники бідкаються, що українці провокують їх жестами.

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Підготовка ударного угруповання в Білорусі

Латушко розповів, що ситуація в Білорусі схожа на підготовку ресурсів для створення ударного угруповання. Там відбуваються постійні навчання, чергові ешелони з російськими БТРами, російською технікою прибули до Білорусі.

Також міністерство оборони на базі бригади сил спеціальних операцій у Бресті провело навчання, збір усіх командирів рот сил спеціальних операцій Білорусі й навчали їх ведення бойових дій на прикладі досвіду війни в Україні,

– зазначив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Він додав, що крім того у працівників МВС відбирають громадянські паспорти, аби вони не змогли залишити територію Білорусі. Також проходять спільні навчання повітряних сил Білорусі й Росії. А ще Лукашенко вголос заявляє про спільну справу, а значить і відповідальність має бути спільна.

Лукашенка не чіпають санкції

За словами заступника голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, Лукашенка з червня не чіпають санкції. Тому він методично готується до наступної фази війни. Уже майже закрито переоблік білоруських військовозобов'язаних. Крім того, прийнято ряд законів:

Закон про позбавлення громадянства екстремістів, які перебувають за кордоном.

Закон про націоналізацію закордонного бізнесу.

Закон про паралельний імпорт.

"Тобто, піратство стає легальним у Білорусі. Що це, якщо не підготовка до війни? Ситуація, коли не можна буде нічого купити. Коли треба забрати закордонний бізнес в інтересах ВПК Білорусі", – зауважив Латушко.

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Білорусь співучасниця війни з 24 лютого

Як він зазначив, Білорусь з 24 лютого є співучасницею війни. Тоді Лукашенко відкрив кордони для наступу російських військ на Україну. Понад 700 ракет випущено по Україні з Білорусі. Лукашенко надав свою інфраструктуру Росії для ведення війни.

Він уже учасник війни, він завжди виконував волю Путіна й буде її виконувати. Питання в тому, що сьогодні він самостійно не скерує збройні сили Білорусі в Україну. Це смерть, для нього це критична ситуація. Він направить її тоді, коли буде сформоване ударне угруповання російських військ,

– наголосив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

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