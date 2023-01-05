Причому білорус показав відео, на якому видно, які саме "образливі жести" показували їм наші військові. Також він зазначив, що останній випадок так званих "провокацій" був на пункті пропуску "Добрянка".

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Як наші прикордонники "провокують" білорусів

Відзначаються окремі випадки "провокацій" з української сторони. Останній випадок був в пункті спрощеного пропуску "Поддобрянка": образливі жести, загрозливі в напрямку прикордонників,

– заявив так званий начальник управління прикордонного контролю Білорусі.

Та він у стилі Лукашенка запевнив, що нібито білоруські співробітники підрозділу прикордонного контролю "на провокації" не піддаються, несуть службу "пильно" та готові до різних "можливих дій".

Які "загрозливі" жести показували наші прикордонники: дивіться смішне відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що це день відеоанекдотів від окупантів.

Прям уявив кількість окликів через кордон з нашого боку: "Ру*ня, що з ї**лом?". Також лютий сміх. Мабуть, приємного мало. А у відповідь можеш лише нічого. Нервуються,

– відзначив посадовець.

Варто сказати, що пункт пропуску через державний кордон України "Добрянка" (з білоруської сторони – "Поддобрянка") розташований у Чернігівські області.

Що відбувається на білоруському кордоні