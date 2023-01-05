Причем белорус показал видео, на котором видно, какие "оскорбительные жесты" показывали им наши военные. Также он отметил, что последний случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска "Добрянка".

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Как наши пограничники "провоцируют" белорусов

Отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны. Последний случай был в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка": оскорбительные жесты, угрожающие в направлении пограничников,

– заявил так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси.

Но он в стиле Лукашенко заверил, что якобы белорусские сотрудники подразделения пограничного контроля "на провокации" не поддаются, несут службу "пристально" и готовы к разным "возможным действиям".

Какие "угрожающие" жесты показывали наши пограничники: смотрите смешное видео

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что это день видеоанекдотов от оккупантов.

Прям вообразил количество восклицаний через границу с нашей стороны: "Ру*ня, что с е**лом?". Также свирепый смех. Пожалуй, приятного мало. А в ответ можешь только ничего. Нервничают,

– отметил чиновник.

Стоит сказать, что пункт пропуска через государственную границу Украины "Добрянка" (с белорусской стороны – "Поддобрянка") расположен в Черниговской области.

Что происходит на белорусской границе