В Генштабе ВСУ не устают подчеркивать, что ситуация на Севере остается стабильной и враг пока не формирует наступательных группировок для повторения сценария первых недель после 24 февраля. Однако все равно бдительность терять не стоит. Собственно, военный, Герой Украины Александр Павлюк в эфире национального телемарафона констатировал, что Силы обороны Украины заминировали немалые территории вдоль границы с Беларусью в целях безопасности Украины.

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Линия обороны вокруг Киева: далеко ли ВСУ готовы пропустить врага

По словам генерал-лейтенанта, украинские разведчики постоянно отслеживают все движение подразделений российской армии из полигонов. ВСУ замечают все новые точки, районы дислокации вражеских войск и, в случае угрозы, проинформируют об этом население.

Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область довольно-таки мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Речь идет о нескольких оборонительных рубежах вокруг Киева. Общая их протяженность около тысячи километров,

– констатировал Павлюк.

В то же время он подчеркнул, что созданная система обороны чрезвычайно мощна и врагу не удастся пройти мимо. К тому же, ВСУ, в принципе, не планируют пропустить оккупантов дальше границы.

Вся граница с Беларусью – это сплошные завалы, минные поля. Для того чтобы их против, нужны усилия,

– сказал военный.

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Сколько российских военных сейчас на территории Беларуси: ответ ГПСУ

Недавно глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заметил: на территории Беларуси находятся более 10 тысяч военных страны-террористки. Также он отметил, что Лукашенко продолжает помогать Путину, поэтому наступление с Севера вполне возможно. Однако враг пока не формирует наступательные группировки.