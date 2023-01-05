По состоянию на 316 день на всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Так что подробнее о том, что происходит на фронте, читайте в тексте 24 канала.

Заметьте ВСУ решительно отразили наступление врага на Бахмут: карта боевых действий по состоянию на 4 января

Успехи ВСУ на фронте

За предыдущие сутки, на восточном направлении, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",

– заявили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления врага;

4 района сосредоточения живой силы и военной техники;

2 склада боеприпасов россиян.

Более того, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага и 5 ударов – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Наши Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа.

Что происходит на разных направлениях

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел,

– рассказали наши военные.

Кроме того, в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести активную оборону, обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

Следует отметить, что на:

Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – нет признаков формирования наступательных группировок врага;

направлениях – нет признаков формирования наступательных группировок врага; на Северском и Слобожанском – танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам Каменской Слободы Черниговской области; Кустиного, Майского и Павловки Сумской и Красного, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области;

танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам Каменской Слободы Черниговской области; Кустиного, Майского и Павловки Сумской и Красного, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области; на Купянском и Лиманском – враг ударил по районам 20 населённых пунктов. В списке – Ивановка, Купянск, Двухлетняя, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области;

– враг ударил по районам 20 населённых пунктов. В списке – Ивановка, Купянск, Двухлетняя, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области; на Бахмутском и Авдеевском – оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Белую Гору, Дилиевку, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области;

– оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Белую Гору, Дилиевку, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области; на Новопавловском направлении – огонь был у Золотой Нивы, Угледара, Никольских Дач и Пречистовки в Донецкой области;

направлении – огонь был у Золотой Нивы, Угледара, Никольских Дач и Пречистовки в Донецкой области; на Запорожском и Херсонском – под атаку врага попали районы более 45 населённых пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Полтавки, Гуляйпольского, Малой Токмачки и Степного Запорожской области и Херсона, Новоселки, Тягинки и Садового.

Что происходит на фронте: смотрите карту

К каким преступлениям россияне прибегают в Украине

Россияне пытаются интегрировать в правовое поле России временно оккупированные и занятые территории Украины.

Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток,

– сообщили в Генштабе.

По их данным, в регионе также выдают номерные знаки и водительские удостоверения образцов России.

Обратите внимание! Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, 5 января заявил, что наши военные отвергли россиян за пределы Бахмута. По его данным, "враг отброшен на свои предыдущие позиции".