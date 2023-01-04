Об этом для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Где-то есть основное направление, где-то второстепенное, которое может стать основным, учитывая ситуацию. Есть информация, что россияне продолжают отрабатывать определенные действия, которые уже у них были. То есть тот план захвата Украины, с которым они зашли в прошлом году, прорабатывают дальше", – считает Свитан.

Опасность с Востока

По словам военного эксперта, россияне не выполнили задачу на Юге, у них проблемы с Донбасом и Луганщиной. Кроме этого, вопросы остаются относительно Севера Украины.

Потому определенные действия будут. По крайней мере, их планируют. Сейчас видно, куда россияне заводят свои войска. Это Сватово и Кременная. Они усиливают именно это направление и хотят удерживать первую линию обороны, или вторую, которая уже у них готова,

– отметил Свитан.

Он рассказал, что увеличивается количество войск в российском городе Валуйки – это большой военный хаб. По мнению Свитана, если и будет какое-нибудь наступление, то оно будет со стороны Валуйков.

Будет ли наступление из Беларуси

Свитан сказал, что второстепенным направлением для врага является Север. Однако его могут использовать как отвлекающий фактор.

"Могут начать боевые действия в районе Черниговской и Киевской области со стороны Гомеля. Однако не больше. Действия оккупантов будут, если они все же отважатся несмотря на позицию белорусов. Мы видим движения самих россиян", – сказал эксперт.

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Как могут атаковать враги

По мнению Свитана, одно реальное направление, где россияне хоть как-то еще могут планировать – это Донбасс. Оккупанты вероятно готовят атаки, чтобы зайти в определенные украинские части в тыл.

Недавно мы видели похожее движение вблизи Угледара. Из-под Павловки россияне пытались изучить нашу линию обороны, чтобы выйти на Курахово, а оттуда в тыл нашей марьинской группировки,

– отметил Свитан.

Он считает, что у россиян большая проблема возле Донецка, поскольку мы можем обстреливать военные объекты в самом городе. Военный эксперт рассказал, что к югу от Донецка россияне также накапливают войска. В частности, в Макеевке.

"Враг пока накапливает резервы. Если же украинские войска первыми пойдут в наступление, тогда эти резервы используют для обороны", – добавил Свитан.