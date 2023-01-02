Захватчики заняли здание местной больницы. Следовательно, кремлевские пропагандисты уже кричат об ударе по якобы "гражданскому объекту". Однако там располагались именно оккупанты.

Внимание Сотни ликвидированных в Макеевке в новогоднюю ночь: в России уже нашли причину

На это также указывает и то, что на место примчался владелец наемников-вагнеровцев Евгений Пригожин, видео с ним уже обнародовали в соцсетях. Так что, вероятно, среди оккупантов есть потери.

Результаты удара по зданию с оккупантами, нанесенного, вероятно, РСЗО HIMARS, пока не известны. Оккупационные власти пока ничего не комментировали, кроме жалоб и обвинений.

В Генштабе ВСУ тоже не разглашают деталей.

Где расположен Первомайск

Первомайск находится в нескольких десятках километров от Бахмута Донецкой области, который уже более полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ПИК Вагнера узников.

Пригожин не успевает хоронить наемников

Пополнять ряды наемников Пригожину становится все труднее. Мужчины неохотно соглашаются насмерть. Потому что потери скрывать в России уже не выходит.

Да, десятки свежих могил появились на Кубани. Погребения датируются концом октября – началом декабря. А самое важное, что они отличаются от других могил на том же кладбище – венки на могилах имеют желтые пятиконечные звезды по центру.

Они бы этого не делали, но наемники начинают возмущаться, многие просто сбегают с позиций. В Ростове-на-Дону уже разыскивают вооруженных "вагнеровцев". Они скрылись с поля боя, чтобы не погибнуть на фронте. Теперь есть все шансы быть ликвидированными своими же за дезертирство.

На оккупированных территориях участился "хлопок"

Так, 1 января, за несколько минут до Нового года, во временно оккупированной Макеевке мощная "хлопок" посетил одно из училищ города. Там находились сотни кафиров, в основном мобилизованные. Местные сообщали о значительных потерях среди захватчиков. Впрочем, в ВСУ пока не комментировали ситуацию.

Сегодня ночью, оккупанты могли потерять до 100 единиц личного состава в Донецкой области. По предварительным данным, прилетело в два места базирования кафиров под Шахтерском.

Следует отметить, что тех, кто не хочет воевать в Украине, россияне могут убивать сами. Да, пять российских офицеров исчезли после отказа отказаться участвовать в войне.

Важно! По состоянию на 2 января ВСУ уже ликвидировали 107 440 российских кафиров. Вражеская армия несет все большие потери. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 720 захватчиков.