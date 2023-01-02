И хотя с почестями, присущими военным, "вагнеровцев" не хоронят, но все же это делают. Так, на Кубани практически разрослось кладбище с могилами наемников. Но есть несколько "но".

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Могилы отличаются от других

Десятки новых могил появились на Кубани. Погребения датируются концом октября – началом декабря. А самое важное то, что они отличаются от других могил на том же кладбище.

Прежде всего, на крестах отсутствуют фотографии самого военного. Но здесь нет ничего удивительного, ведь большинство наемников – зеки. Никто о них не беспокоится и не заботится о том, чтобы была хоть какая-то фотография. Похоронили не под номером, а с именем – уже предостаточно.

На кладбище десятки свежих могил наемников "Вагнера" / Фото с телеграма SOTA

Еще одна особенность, говорят аналитики из телеграм-сообщества SOTA, кроется в венке. Вернее в том, что на нем изображено. Так, венки на могилах имеют желтые пятиконечные звезды в центре.

Массовое захоронение наемников "Вагнера" на Кубани: смотрите видео

К слову, информация о массовых захоронениях распространялась по сети несколько недель назад. Тогда стало известно, что часть кладбища загородили и отделили именно под ликвидированных "вагнеровцев". Журналисты тогда насчитали не менее 5 рядов по 10 могил. Причем новые появляются с каждым днем.

На это даже отреагировал сам Пригожин. Он отметил, что часть наемников хотела быть похоронена вблизи часовни ЧВК "Вагнера" в Горячем Ключе Краснодарского края. Но места там недостаточно, поэтому власти выделили участок у станицы Бакинская.

Кого не убили, тот скрылся

Так, в Ростове-на-Дону уже разыскивают вооруженных "вагнеровцев". Они скрылись с поля боя, чтобы не погибнуть на фронте. Теперь есть все шансы быть ликвидированными своими же за дезертирство.

Речь идет о шести беглецах, которые с 21 по 22 декабря покинули территорию учебного центра ЧВК "Вагнера" в Луганской области. Предполагают, что они пытаются скрываться в Ростовской области. Там их ищут.