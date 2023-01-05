В частности, Лукашенко будет использовать разные способы и методы, чтобы не допустить участия белорусской армии в войне России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

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Зачем в Беларуси проводят военные учения

По словам Клочко, это архиважно для самопровозглашенного белорусского лидера. Еще несколько лет назад в Беларуси проводились специальные совещания, где обсуждались последствия и фатальность полного слияния белорусской и российской армий.

Белорусское руководство, скорее всего, еще тогда понимало, что возможно широкомасштабное вторжение России на территорию Украины и Владимир Путин вынашивает такие планы. С тех пор они принимали меры для того, чтобы не допустить участие белорусского войска в войне против нашего государства.

На сегодня вся имитация военных учений, которая продолжается в Беларуси уже 37-ю неделю, указывает на то, что Лукашенко действительно так будет действовать (будет стараться не допустить участия белорусской армии в войне России против Украины – 24 Канал),

– отметил общественный деятель.

Впрочем, по его мнению, это ни в коем случае не снимает с Лукашенко ответственности за то, что предоставил стране-агрессору свою территорию для вторжения в Украину и продолжает толеровать войну против нашего государства. Самопровозглашенный президент Беларуси так же ответственен за преступления, как и российский диктатор Владимир Путин.

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