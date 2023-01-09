Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що поки зарано говорити про те, що в них є якесь ударне угруповання для реалізацію наступу.

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За його словами, в Білорусі не вистачає кількісного особового складу, його має бути в 4 – 5 разів більше для формування ударного угруповання.

Крім того, в них не вистачає техніки для повної комплектації всіх підрозділів, не кажучи вже про те, що її має бути більше в 4 – 5 разів. Відсутнє і повноцінне забезпечення військових,

– пояснив Коваленко.

Тобто, на його думку, формування ударного угруповання відсутнє.

"А те, що вони проводять навчання, то це свідчить про відволікають увагу ЗСУ – вони "сковують" наші війська на північному плацдармі, щоб ми не вели контрнаступальні дії на інших напрямках", – зазначив військовий оглядач.

Він наголошує, що Росія виключно використовує формат для стримування нашого ресурсу.

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Загроза наступу з Білорусі може зрости

А коли буде збільшено кількість військових та техніки, будуть інші заходи у формування ударного угруповання, можемо казати про зростаючу загрозу. А наразі ця загроза мінімальна,

– впевнений військовий оглядач.

Він додав щодо авіації – вона може з території Білорусі наносити ракетні удари по Україні, це буде відбуватися надалі. “Але це не ознака того, що завтра відбудеться масштабний наступ”, – підсумував Коваленко.

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