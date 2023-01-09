Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що поки зарано говорити про те, що в них є якесь ударне угруповання для реалізацію наступу.
До теми Загроза наступу з Білорусі може зрости хоч завтра, – військовий оглядач
За його словами, в Білорусі не вистачає кількісного особового складу, його має бути в 4 – 5 разів більше для формування ударного угруповання.
Крім того, в них не вистачає техніки для повної комплектації всіх підрозділів, не кажучи вже про те, що її має бути більше в 4 – 5 разів. Відсутнє і повноцінне забезпечення військових,
– пояснив Коваленко.
Тобто, на його думку, формування ударного угруповання відсутнє.
"А те, що вони проводять навчання, то це свідчить про відволікають увагу ЗСУ – вони "сковують" наші війська на північному плацдармі, щоб ми не вели контрнаступальні дії на інших напрямках", – зазначив військовий оглядач.
Він наголошує, що Росія виключно використовує формат для стримування нашого ресурсу.
Коваленко розповів про загрозу з Білорусі та ситуацію на фронті: відео
Загроза наступу з Білорусі може зрости
А коли буде збільшено кількість військових та техніки, будуть інші заходи у формування ударного угруповання, можемо казати про зростаючу загрозу. А наразі ця загроза мінімальна,
– впевнений військовий оглядач.
Він додав щодо авіації – вона може з території Білорусі наносити ракетні удари по Україні, це буде відбуватися надалі. “Але це не ознака того, що завтра відбудеться масштабний наступ”, – підсумував Коваленко.
Чи можливий наступ з Білорусі: останні новини
- У другій половині січня Росія та Білорусь планують спільні авіаційні навчання. Важливо, що залучити збираються всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.
- Кремль продовжує перекидати в Білорусь військових та зброю, зміцнюючи відносини для агресії проти України. Зокрема, стало відомо, що на територію країни Лукашенка Путін відправив 9 літальних апаратів.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 січня відвідав полігон у Брестській області. Поблизу міста Барановичі російські та білоруські мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська та підрозділи ППО провели спільні навчання.
- Проте на цей момент загрози наступу росіян на Київ немає, проте у ЗСУ не виключають, що окупанти знову спробують захопити столицю. Тож місто готується до будь-яких варіантів розвитку подій.