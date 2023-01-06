Зазначають, що поблизу міста Барановичі російські та білоруські мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська та підрозділи ППО провели спільні навчання. На полігон із візитом приїхав диктатор.

Увага Чи достатньо війська Росія зігнала на територію Білорусі, щоб наступати

Диктатор відвідав путінських вояк напередодні Різдва

Диктатор назвав "спільною батьківщиною" Росію й Білорусь та вручив путінській армії подарунки – вітчизняні аптечки та похизувався, що вони навіть кращі за "натівські".

"Спільну справу робимо", – зауважив Лукашенко.

Зазначають, що президент Білорусі ознайомився з розташуванням військових частин і підрозділів російських збройних сил, поспілкувався із солдатами та офіцерами.

"Якщо до мене будуть якісь питання, скажіть", – додав Лукашенко.

До того ж офіцер російських військ доповів президенту Білорусі, що підрозділи Росії готові до виконання завдань за призначенням.

Актуально про ситуацію на кордоні з Білоруссю