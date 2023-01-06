Отмечают, что вблизи города Барановичи российские и белорусские мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска и подразделения ПВО провели совместные учения. На полигон с визитом приехал диктатор.
Внимание Достаточно ли войска Россия согнала на территорию Беларуси, чтобы наступать
Диктатор посетил путинских солдат накануне Рождества
Диктатор назвал "общей родиной" Россию и Беларусь и вручил путинской армии подарки – отечественные аптечки и похвастался, что они даже лучше "натовских".
"Совместное дело делаем", – заметил Лукашенко.
Президент Беларуси ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских вооруженных сил, пообщался с солдатами и офицерами.
"Если ко мне будут какие-либо вопросы, скажите", – добавил Лукашенко.
К тому же, офицер российских войск доложил президенту Беларуси, что подразделения России готовы к выполнению задач по назначению.
Актуально о ситуации на границе с Беларусью
- В Госпогранслужбе сообщили, что ситуация на границе с Беларусью контролируется, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага.
- Из подразделений войск России в Беларуси находится более 10 тысяч военных. Их привлекают к учениям
- В то же время Россия продолжает опрокидывать в Беларусь эшелоны военной техники. Сегодня мониторинговые группы сообщили о колонне из около 50 единиц техники.
- Кроме того, Россия и Беларусь запланировали совместные лётно-тактические учения. Поэтому сирен воздушной тревоги в Украине может прирастить, поскольку под этим прикрытием оккупанты могут нанести ракетный удар.