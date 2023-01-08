Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Також найближчими днями в Білорусі розпочнеться навчання білоруської й російської авіації.

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Сил для наступу недостатньо

Харук зазначив, що ешелони з російськими військовими, що прибувають до Білорусі – це російські мобілізовані для навчання на білоруських полігонах. Пропускна здатність російських полігонів обмежена. Використовувати для цієї підготовки білоруські полігони є цілком раціональним.

Несерйозно розраховувати на якусь велику наступальну операцію з залученням тих кількох тисяч російських військових, які перебувають зараз на території Білорусі. Вочевидь, Білорусь зберігає свої функції, як такого логістичного і тренувального запілля для росіян,

– зауважив військовий експерт.

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Інструктори на білоруських полігонах

Він продовжив, що певним базовим умінням російських мобілізованих навчити можуть і білоруські інструктори. Треба враховувати, що в Білорусі фактично є 2 армії. Є звичайна армія, є сили спеціальних операцій, які є елітними.

"Це не наші сили спеціальних операцій, бо білоруси включають туди й десантні частини, які трохи більше компетентні. З іншого боку нічого не заважає росіянам привезти і своїх інструкторів для навчання цих мобілізованих на білоруських полігонах", – наголосив Харук.

За його словами, в них водночас і білоруси можуть чогось навчитись.

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