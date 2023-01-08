Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Также в ближайшие дни в Беларуси начнется обучение белорусской и российской авиации.
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Сил для наступления недостаточно
Харук отметил, что эшелоны с прибывающими в Беларусь российскими военными – это российские мобилизованные для обучения на белорусских полигонах. Пропускная способность российских полигонов ограничена. Использовать для этой подготовки белорусские полигоны вполне рационально.
Несерьезно рассчитывать на какую-нибудь крупную наступательную операцию с привлечением нескольких тысяч российских военных, которые находятся сейчас на территории Беларуси. Очевидно, Беларусь сохраняет свои функции, как такого логистического и тренировочного зажигания для россиян,
– заметил военный эксперт.
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Инструкторы на белорусских полигонах
Он продолжил, что определенным базовым умениям российских мобилизованных научить могут и белорусские инструкторы. Следует учитывать, что в Беларуси фактически есть 2 армии. Есть обычная армия, есть силы специальных операций, элитных.
"Это не наши силы специальных операций, потому что белорусы включают туда и десантные части, которые чуть более компетентны. С другой стороны, ничего не мешает россиянам привезти и своих инструкторов для обучения этих мобилизованных на белорусских полигонах", - подчеркнул Харук.
По его словам, у них одновременно и белорусы могут чему-то научиться.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные авиационные учения. Важно, что привлечь собираются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.
- Кремль продолжает опрокидывать в Беларусь военных и оружие, укрепляя отношения для агрессии против Украины. В частности, стало известно, что на территорию страны Лукашенко Путин отправил 9 летательных аппаратов.
- В настоящее время угрозы наступления россиян на Киев нет, однако в ВСУ не исключают, что оккупанты снова попытаются захватить столицу. Так что город готовится к любым вариантам развития событий.