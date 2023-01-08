Об этом 24 Каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Еще раньше белорусский оппозиционер Павел Латушко говорил о том, что события в стране напоминают подготовку к войне.
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Российские мобилизованные в Беларуси
Калиновский отметил, что белорусы не видят российских мобилизованных, поскольку те в основном находятся на полигонах, где живут в палатках. Иногда они ходят в магазины за едой, однако никто, кроме официальных представителей, не встречает их с хлебом-солью.
Недавно такой полигон лично посетил Лукашенко. Он там общался с русскими солдатами, посмотрел, как выглядят эти палатки, и сказал, что они делают общее дело. Важно заметить, что на этих съемках русские солдаты прятали свои лица,
– заметил журналист белорусской службы "Радио Свобода".
Он добавил, что россияне делали это целенаправленно, чтобы никто не мог их узнать. Особенно после того, как в Интернет попали видео из почтовых отделений Беларуси, как россияне отправляют награбленное домой. Также свои лица прятали и российские командиры, а также они запрещают подчиненным общаться с местными.
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Эшелоны россиян
По словам журналиста белорусской службы "Радио Свобода", 6 января в Беларусь прибыло 3 эшелона. Это достаточно много. Техника была замаскирована под зимние цвета. На ней был нанесен знак "Z" – символ агрессии против Украины.
"Белорусское минобороны все это оперативно излагало и показывало, как выглядят эти эшелоны, как выглядит эта техника, как идет разгрузка. Это можно было посмотреть и сейчас увидеть. Это преимущественно очень старая техника советского образца", - подчеркнул Калиновский.
Как он отметил, некоторые новые образцы, в том числе противоракетные системы, также прибыли. Однако они были переданы именно на вооружение белорусской армии.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- В настоящее время угрозы наступления россиян на Киев нет, однако в ВСУ не исключают, что оккупанты снова попытаются захватить столицу. Так что город готовится к любым вариантам развития событий.
- Россия продолжает опрокидывать в Беларусь военную технику. Кроме того, Россия планирует с Беларусью летные учения, чтобы держать у белорусских границ украинские войска.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января посетил полигон в Брестской области, что граничит с Украиной и где находится российская часть совместной группировки войск. Отмечают, что вблизи города Барановичи российские и белорусские мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска и подразделения ПВО провели совместные учения.