Об этом 24 Каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Еще раньше белорусский оппозиционер Павел Латушко говорил о том, что события в стране напоминают подготовку к войне.

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Российские мобилизованные в Беларуси

Калиновский отметил, что белорусы не видят российских мобилизованных, поскольку те в основном находятся на полигонах, где живут в палатках. Иногда они ходят в магазины за едой, однако никто, кроме официальных представителей, не встречает их с хлебом-солью.

Недавно такой полигон лично посетил Лукашенко. Он там общался с русскими солдатами, посмотрел, как выглядят эти палатки, и сказал, что они делают общее дело. Важно заметить, что на этих съемках русские солдаты прятали свои лица,

– заметил журналист белорусской службы "Радио Свобода".

Он добавил, что россияне делали это целенаправленно, чтобы никто не мог их узнать. Особенно после того, как в Интернет попали видео из почтовых отделений Беларуси, как россияне отправляют награбленное домой. Также свои лица прятали и российские командиры, а также они запрещают подчиненным общаться с местными.

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Эшелоны россиян

По словам журналиста белорусской службы "Радио Свобода", 6 января в Беларусь прибыло 3 эшелона. Это достаточно много. Техника была замаскирована под зимние цвета. На ней был нанесен знак "Z" – символ агрессии против Украины.

"Белорусское минобороны все это оперативно излагало и показывало, как выглядят эти эшелоны, как выглядит эта техника, как идет разгрузка. Это можно было посмотреть и сейчас увидеть. Это преимущественно очень старая техника советского образца", - подчеркнул Калиновский.

Как он отметил, некоторые новые образцы, в том числе противоракетные системы, также прибыли. Однако они были переданы именно на вооружение белорусской армии.

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