Через теплу зиму навколо кордону України з Білоруссю утворились кілометри уривчастих берегів річок, густий мул і залиті водою поля. Такі природні умови значно ускладнять наступ загарбників.

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Як бобри протистоять наступу

Поки загроза повторного наступу росіян з Білорусі зберігається, бригади територіальної оборони готові боронити свою землю. Зокрема, Волинська бригада ТРО зараз проводить навчання в районі важкопрохідних озер з холодною водою.

Військові розповідають, що дуже м'яка зима створила ідеальні умови для захисту від росіян. Речник підрозділу Сергій Хомінський зазначив, що в України є ще один корисний союзник – місцева популяція бобрів.

Коли вони будують свої дамби, зазвичай люди їх руйнують, але цього року вони не зробили через війну, тому зараз скрізь вода,

– сказав він.

Своєю чергою, аналітик Конрад Музика зазначив, що хоча нарощування російських військ можна спостерігати в Білорусі, атака на північний захід України з боку Білорусі зіткнеться з величезними труднощами.

За його словами, північ України – це жахливе місце для проведення наступальної операції: там багато водотоків, дуже мало доріг.

Це дозволяє українським силам легко направляти рух російських військ у певні райони, де вони будуть обстріляні артилерією.

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