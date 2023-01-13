Через теплу зиму навколо кордону України з Білоруссю утворились кілометри уривчастих берегів річок, густий мул і залиті водою поля. Такі природні умови значно ускладнять наступ загарбників.
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Як бобри протистоять наступу
Поки загроза повторного наступу росіян з Білорусі зберігається, бригади територіальної оборони готові боронити свою землю. Зокрема, Волинська бригада ТРО зараз проводить навчання в районі важкопрохідних озер з холодною водою.
Військові розповідають, що дуже м'яка зима створила ідеальні умови для захисту від росіян. Речник підрозділу Сергій Хомінський зазначив, що в України є ще один корисний союзник – місцева популяція бобрів.
Коли вони будують свої дамби, зазвичай люди їх руйнують, але цього року вони не зробили через війну, тому зараз скрізь вода,
– сказав він.
Своєю чергою, аналітик Конрад Музика зазначив, що хоча нарощування російських військ можна спостерігати в Білорусі, атака на північний захід України з боку Білорусі зіткнеться з величезними труднощами.
За його словами, північ України – це жахливе місце для проведення наступальної операції: там багато водотоків, дуже мало доріг.
Це дозволяє українським силам легко направляти рух російських військ у певні райони, де вони будуть обстріляні артилерією.
Росія стягує сили та техніку до Білорусі: що відомо
- Черговий військовий вантаж із Росії прибув до Білорусі 9 січня. До Вітебської області прибули 40 вагонів: 15 пасажирських; 10 критих зі спорядженням та боєприпасами та 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою;
- За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб.
- Зауважимо, що Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
- Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.