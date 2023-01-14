Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он сообщил, что признаки наступательных действий Беларуси на границе пока не фиксируются.

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Коммуникация между пограничниками

Демченко отметил, что украинские пограничники видят пограничные наряды Беларуси. Однако другого перемещения военной техники или личного состава России или Белоруссии там сейчас нет.

"С 24 февраля мы не поддерживаем никаких контактов с белорусскими пограничниками", – добавил представитель ГНСУ.

В сети появилось видео, на котором украинский пограничник отправил белорусам красноречивый месседж. Украинец сначала помахал рукой пограничнику Беларуси, а затем провел пальцем по гордлу, намекая на судьбу, которая ждет всех, кто незаконно ворвется на украинскую территорию.

Четкую позицию высказал и глава Государственной пограничной службы Украины в первые дни полномасштабной войны. Хотя, как отметил Демченко, до 24 февраля белорусские пограничники активно уверяли украинских, что они не допустят вторжения каких-либо подразделений со своей территории.

Однако 24 февраля они любезно открыли свою границу, оттуда заходили русские подразделения. Поэтому все, что мы думаем о Беларуси, мы им уже озвучивали. А наши военнослужащие прямо сейчас демонстрируют и подтверждают то, что ждет захватчиков, которые зайдут на нашу территорию по этому направлению,

– резюмировал Демченко.

Ситуация на границе с Беларусью: смотреть видео

Ситуация на границе

Украина с начала полномасштабной войны укрепляет границы на границе с Беларусью. А оборонных или фортификационных действий со стороны Беларуси не наблюдается, отметил Демченко.

В направлении границы с Украиной Беларусь держит уже долгое время около 5-6 подразделений, которые, как отмечают в Беларуси, усиливают границу с Украиной, потому что вроде бы она несет какую-то угрозу.

Этими действиями и заявлениями Беларусь пытается перекинуть ответственность на Украину и снять ответственность с себя. Однако мы хорошо понимаем, что именно Беларусь активно поддерживает Россию в войне,

– добавил говорящий.

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