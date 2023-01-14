Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він повідомив, що ознак наступальних дій Білорусі на кордоні поки не фіксується.

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Комунікація між прикордонниками

Демченко зазначив, що українські прикордонники бачать прикордонні наряди Білорусі. Однак іншого переміщення військової техніки чи особового складу Росії чи Білорусі там зараз немає.

"Із 24 лютого ми не підтримуємо жодних контактів із білоруськими прикордонниками", – додав представник ДПСУ.

В мережі з’явилися відео, на якому український прикордонник відправив білорусам красномовний меседж. Українець спочатку помахав рукою прикордоннику Білорусі, а потім провів пальцем по горлу, натякаючи на долю, яка чекає всіх, хто незаконно вдереться на українську територію.

Чітку позицію висловив і голова Державної прикордонної служби України в перші дні повномасштабної війни. Хоч, як зауважив Демченко, до 24 лютого білоруські прикордонники активно запевняли українських, що вони не допустять вторгнення будь-яких підрозділів із своєї території.

Однак 24 лютого вони люб’язно відкрили свій кордон, звідти заходили російські підрозділи. Тому все, що ми думаємо про Білорусь, ми уже їм озвучували. А наші військовослужбовці просто зараз демонструють і підтверджують те, що чекає на загарбників, які зайдуть на нашу територію з цього напрямку,

– резюмував Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: дивитись відео

Ситуація на кордоні

Україна від початку повномасштабної війни укріплює кордони на межі з Білоруссю. Натомість оборонних чи фортифікаційних дій зі сторони Білорусі не спостерігається, зауважив Демченко.

В напрямку кордону з Україною Білорусь тримає вже довгий час близько 5 — 6 підрозділів, які, як зазначають в Білорусі, посилюють кордон з Україною, бо начебто вона несе якусь загрозу.

Цими діями і заявами Білорусь намагається перекинути відповідальність на Україну і зняти відповідальність із себе. Проте ми добре розуміємо, що саме Білорусь активно підтримує Росії у війні,

– додав мовець.

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