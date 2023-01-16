В ефірі новинного телемарафону секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що росіяни, ймовірно, готуються до останнього ривку. Про це пише 24 Канал.
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Коли Росія може спробувати повторити наступ
Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.
Це може бути й річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось,
– сказав Данілов.
Він додав, що Володимир Зеленський щодня спілкується з міжнародними партнерами й обговорює з ними зброю, яку вони можуть надати ЗСУ.
Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя,
– сказав Данілов.
Північ України готується до потенційного наступу з Білорусі
- Росія регулярно перекидає військову техніку, зокрема авіацію, у Білорусь начебто на навчання. Зокрема 15 січня на військову авіабазу у Барановичах з Курська прибуло щонайменше по 4 винищувачі Су-34 та Су-30.
- Наразі ударних угрупувань на території держави диктатора Лукашенка поки не сформовано, проте українська сторона розглядає ризик повторного вторгнення з цього напрямку.
- Водночас Північ нашої держави активно готують до того, аби дати відсіч загарбникам. Вздовж усього українсько-білоруського кордону активно будують інженерні, фортифікаційні споруди та копають протитанкові рови. У Чернігові також готові до ймовірного повторного вторгнення з боку Росії.