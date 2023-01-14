Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував вибухи в Києві та області 14 січня.

Читайте також Пригожин б'ється не за Соледар, а за прихильність Путіна: в ISW зазирнули в гадюшник Кремля

Що відомо про ранкові вибухи в Києві

У мережі почали поширювати інформацію про те, що ранкові вибухи є початком наступу з Півночі. Однак це не так.

Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі,

– заявив Павлюк.

У ЗСУ наголосили, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає. за інформацією Павлюка, вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.

"Якби була загроза – ви б почули сигнал тривоги", – додав він.

Причина вибухів буде повідомлена окремо.

У КМВА оцінили загрозу наступу для Києва

У Білорусі 16 січня мають розпочатися спільні з Росією льотно-тактичні навчання. Проте в Київській міській військовій адміністрації наголошують, що ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що загроза для Києва та інших міст України буде доти, поки триває війна.

На тлі безперервних навчань у Білорусі в Україні, як каже Попко, "проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора".

Крім того, начальник КМВА каже, що не варто пов'язувати навчання повітряних сил у Білорусі з масовими ракетними ударами.

Нагадаємо. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше інформував, що Росія готує ще 200 тисяч військових для нового наступу у 2023. Залужний не виключив, що ворог може знову піти на Київ з Білорусі або розпочати новий наступ на Донбасі чи Півдні.