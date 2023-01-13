У Білорусі 16 січня мають розпочатися спільні з Росією льотно-тактичні навчання. Проте в Київській міській військовій адміністрації наголошують, що ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.

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Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що загроза для Києва та інших міст України буде доти, поки триває війна.

На тлі безперервних навчань у Білорусі в Україні, як каже Попко, "проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора".

Крім того, начальник КМВА каже, що не варто пов'язувати навчання повітряних сил у Білорусі з масовими ракетними ударами.

Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об'єктів інфраструктури,

– сказав він.

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