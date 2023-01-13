В Беларуси 16 января должны начаться совместные с Россией летно-тактические учения. Однако в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев.
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В КМВА оценили риски нового наступления России
Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что угроза для Киева и других городов Украины будет до тех пор, пока идет война.
На фоне непрерывных учений в Беларуси в Украине, как говорит Попко, "проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора".
Кроме того, начальник КМВА говорит, что не стоит связывать учение воздушных сил в Беларуси с массовыми ракетными ударами.
Мы можем их ждать в любое время. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры.
– сказал он.
Что известно об угрозе нового наступления России
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что Россия готовит еще 200 тысяч военных для нового наступления в 2023 году. Залужный не исключил, что враг может снова пойти на Киев из Беларуси или начать новое наступление на Донбассе или Юге.
- Впрочем, эксперты и аналитики сомневаются, что Россия может добиться успеха во время нового наступления на Киев. Причина в том, что украинские войска получили опыт, как сдерживать врага, а также есть немало вопросов к качеству мобилизованных и технике оккупантов.
- Однако в январе 2023 года белорусские мониторинговые группы фиксируют перебрасывание российской техники и личного состава в Беларуси. В Генштабе ВСУ информировали, что угроза из Беларуси будет сохраняться в течение 2023 года.
- Сообщалось, что учений в 2023 году в Беларуси будет развернута российская группировка. В то же время, пока признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. В США тоже заявили, что не видят признаков подготовки наступления из Белоруссии.