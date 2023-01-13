В Беларуси 16 января должны начаться совместные с Россией летно-тактические учения. Однако в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев.

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Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что угроза для Киева и других городов Украины будет до тех пор, пока идет война.

На фоне непрерывных учений в Беларуси в Украине, как говорит Попко, "проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора".

Кроме того, начальник КМВА говорит, что не стоит связывать учение воздушных сил в Беларуси с массовыми ракетными ударами.

Мы можем их ждать в любое время. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры.

– сказал он.

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