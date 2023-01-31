Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов рассказал, что российские оккупанты в ближайшее время завершат обучение, пишет 24 Канал. О вероятное наступление с Востока говорили и в американском Институте изучения войны.
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Может ли Россия снова напасть с Востока
Ра***ты однозначно готовятся к чему-то на Восточном фронте в феврале... В следующем месяце как раз завершается двухмесячный учебный курс новых мобилизованных. И это все многотысячное нашествие может быть распределено по фронту,
– заявил глава ОВА.
По словам Сергея Гайдая, никто в России не отменял приказ оккупантами выйти на административные границы Донецкой и Луганской области.
Какие силы могут снова напасть со стороны Луганщины
Глава Луганской ОВА пояснил, что качества у российских оккупантов, как у кадровых военных, не будет.
"Это все равно огромное нашествие вооруженных людей, в любом случае имеющих оружие. Они стреляют, их поддерживают и тяжелая техника, и танки, и артиллерия. Это достаточно опасно", – пояснил Гайдай.
Однако заверил, что украинские военные очень мотивированы, готовы защищать и держат оборону. Сергей Гайдай отметил, что российский режим не жалеет людей: "Они трупами заваливают просто любые позиции. И так могут где-то продавливать (ВСУ – 24 Канал) шаг за шагом".
По словам Гайдая, десятки тысяч их погибших в России никого не интересуют. Более того, глава Луганской ОВА рассказал, что:
- оккупанты поставили гауляйтерам на временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: либо Россия выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо будут "кадровые решения";
- депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от фронта, продолжается. Ведь россияне боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ.
Вероятно новое наступление россиян: коротко
- В ISW заявляли, что рассматривают 3 сценария действий российской армии в 2023 году. Сначала говорится о большом наступлении россиян в районе Луганщины или Россия может попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы. Ну и маловероятным является нападение из Беларуси.
- Впоследствии в The Guardian объяснили, что Восточное направление является, пожалуй, наиболее вероятным для больших наступательных действий по обе стороны весной.
- 31 января 2023 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия наращивает силы для последующей войны и новое вторжение. В частности, об этом свидетельствует мобилизация более 200 тысяч человек, потенциально даже больше, покупка вооружения и боеприпасов, в частности у Ирана и КНДР, наращивание собственного производства.