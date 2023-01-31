В Институте по изучению войны отметили, что существует малая вероятность того, что российские или белорусские войска атакуют Украину с Севера. В то же время не стоит забывать о том, что враг сохраняет активность на территории Белоруссии.

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Ударная группа в Беларуси не сформирована

В Институте, ссылаясь на Генштаб, отметили, что отсутствует формирование ударной группы российских военных в Беларуси. В то же время высокопоставленный чиновник ГНСУ 30 января заявил, что россияне перебросили в Беларусь новые свои воинские части. Кроме того, состоялось передислокирование некоторых российских подразделений, которые проходили подготовку на территории страны-приспешника. Их переправили обратно в Россию.

Все эти движения показывают, что Беларусь стала своеобразным тренировочным центром для россиян. Известно, что на ее территории сейчас находятся 9000 российских военнослужащих. В Институте добавили, что 25 января ГУР сообщало о пребывании 5800 бойцов страны-агрессорки.

Аналитики предполагают, что Россия могла перебросить дополнительные силы после того, как учения завершили части 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Их передислоцировали в Россию, а также Луганскую область.

Тренировки оккупантов продолжаются

По имеющейся информации, 30 января подразделения тылового обеспечения 11-й белорусской механизированной бригады выполняли задачи обеспечения готовности совместной российско-белорусской региональной группировки войск.

На кадрах, опубликованных 29 января, можно увидеть подразделения 11-й белорусской механизированной бригады. Она выполняет задачи по боевой готовности в Слониме, что в Гродненской области. По данным "Белорусский Гаюн", 27 января через этот населенный пункт прошла колонна с не менее 30 неустановленными машинами этой бригады.

Оккупанты выполняют задачи по боевой готовности / Фото минобороны Беларуси

Напоследок обратим внимание на актуальные данные от Генштаба ВСУ. В утренней сводке от 31 января ведомство сообщило, что наступательных группировок врага с севера не обнаружено. Да и обстановка на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не претерпела существенных изменений.