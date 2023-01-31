Два из трех родильных Луганска уже забрали для оккупантов. Наши военные также рассказали, какой была ситуация на фронте за прошедшие сутки 30 января.

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Что известно об унынии и потерях врага

Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, совершает артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Однако, очевидно, россиянам это не очень-то помогает улучшить мотивацию врага. По данным наших бойцов:

враги продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери;

ведут безрезультатное наступление на Авдеевском и Новопавловском направлениях;

охраняют захваченные рубежи на Купянском и Запорожском направлениях.

Отмечается уныние личного состава подразделений России в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий,

– рассказали наши военные.

Кроме того, известно, что враги несут большие потери и начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения, чтобы размещать раненых. По данным Генштаба ВСУ:

во временно оккупированном Луганске россияне лечат своих на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы, где развернули "полевой госпиталь";

из-за использования оккупантами двух роддомов для лечения принять роды врачи могут только в Луганском областном перинатальном центре, где не хватает мест, создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Какая ситуация на разных направлениях

Наши Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

Какая ситуация на разных направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено;

направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено; на Купянском – от рук врага пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области;

– от рук врага пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области; на Лиманском – Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области;

– Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области; на Бахмутском – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области

– Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области на Авдеевском – под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области;

– под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области; на Новопавловском – Водяное, Богоявленко, Новоукраинку, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области;

– Водяное, Богоявленко, Новоукраинку, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области; на Запорожском – атаковали Времовку и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. Всего – более 20 населенных пунктов;

– атаковали Времовку и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. Всего – более 20 населенных пунктов; на Херсонском – из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов враги ударили по Одрадокаменке, Ивановке, Токаревке, Антоновке, Первомайском, Огромном и Херсоне.

ВСУ мощно отработало по врагу

Авиация Сил обороны Украины в течение суток ударила 4 раза по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии – 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 вражеских боеприпаса.