Два з трьох пологових Луганська вже забрали для окупантів. Наші військові також розповіли, якою була ситуація на фронті протягом минулої доби 30 січня.

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Що відомо про зневіру та втрати ворога

Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Проте, очевидно, росіянам це не дуже допомагає покращити мотивацію ворога. За даними наших бійців:

вороги продовжують наступати на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат;

ведуть безрезультатний наступ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках;

охороняють захоплені рубежі на Куп'янському та Запорізькому напрямках.

Відзначається зневіра особового складу підрозділів Росії у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій,

– розповіли наші військові.

Окрім того, відомо, що вороги зазнають великих втрат та почали використовувати додаткові цивільні медичні установи, щоб розміщувати поранених. За даними Генштабу ЗСУ:

в тимчасово окупованому Луганську росіяни лікують своїх на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, де розгорнули "польовий шпиталь";

через використання окупантами двох пологових будинків для лікування прийняти пологи лікарі можуть тільки в Луганському обласному перинатальному центрі, де не вистачає місць, створюються ризики та несприятливі умови для пологів.

Яка ситуація на різних напрямках

Наші Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Яка ситуація на різних напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено;

напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено; на Куп'янському – від рук ворога постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині;

– від рук ворога постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині; на Лиманському – Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині;

– Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині; на Бахмутському – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області$

– Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області$ на Авдіївському – під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області;

– під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області; на Новопавлівському – Водяне, Богоявленка, Новоукраїнку, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області;

– Водяне, Богоявленка, Новоукраїнку, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області; на Запорізькому – атакували Времівку і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом – понад 20 населених пунктів;

– атакували Времівку і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом – понад 20 населених пунктів; на Херсонському – з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вороги вдарили по Одрадокам'янці, Іванівці, Токарівці, Антонівці, Первомайському, Велетенському та Херсоні.

ЗСУ потужно відпрацювало по ворогу

Авіація Сил оборони України протягом доби вдарила 4 рази по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії – 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 ворожих склади боєприпасів.