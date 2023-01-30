З 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втрати вже 126 650 окупантів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.

Зауважте Прикордонники та ЗСУ ліквідували ворожий склад боєприпасів на Луганщині

Втрати ворога у техніці

танків – 3201 (+4);

бойових броньованих машин – 6369 (+3);

артилерійських систем – 2196 (+1);

РСЗВ – 453 (+0);

засоби ППО – 221 (+0);

літаків – 293 (+0);

гелікоптерів – 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);

крилаті ракети – 796 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4);

спеціальна техніка – 199 (+0).



Втрати росіян на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати ворогів