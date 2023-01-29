Над ним опіку перебрали військові з Державної прикордонної служби та ЗСУ. Вони спільно знищили склад боєприпасів російських загарбників. Втрати у живій силі наразі уточнюються.

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Був склад – і нема

На відео, яке наші військові виклали у мережі, можна побачити результати їхнього вдалого полювання. З дрона вони зняли момент влучання. Після чого можна було насолодитися ще кількома детонаціями. Нам дуже подобається дивитися, як у ворога все горить-палає, а він метушиться та бігає. І хоч останнє ми не можемо побачити на цьому відео, але десь так воно, мабуть, і було.

Ворожий склад з боєприпасами знищили на Луганщині: дивіться відео

Можливо, невдовзі в оновленій статистиці втрат ворога ми побачимо нові цифри, які стосуватимуться і цього ефективного удару. А поки нагадаємо, скільки окупантів вже вдалося відправити на той світ.

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 126 160 російських військових. Зауважимо, що це приблизна цифра і вона може бути значно більшою. До слова, за минулу добу на той світ відправили 650 окупантів.

Але і це ще не все. На брухт за майже рік перетворили 3198 танків, 6366 бойових броньованих машин, 2195 артилерійських систем, 453 РСЗВ, 221 ППО, 293 літаки, 284 гелікоптери, 1947 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 суден, 5037 автомобілів і автоцистерн, а також 199 одиниць спецтехніки.

Наступи й атаки не вщухають

У ранковому зведенні Генштабу зазначили, що російські загарбники продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Крім того, вони намагаються оборонятися на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському.

Лиш за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити низку атак. Їх зафіксували у районі Діброви та Білогорівки на Луганщині, Ямполівки, Верхньокам'янського, Роздолівки, Солі, Благодатного, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Новомихайлівки, Водяного, Мар'їнки, Побєди та Вугледара на Донеччині.