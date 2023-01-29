Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі. Мовиться не лише про ліквідованих, а й добряче поранених загарбників, яких буквально вибили з поля бою.

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Кількасот вагнерівців з "букетами"

За наявною інформацією, до 15 міської багатопрофільної лікарні Ювілейного, що на Луганщині, привезли 300 вагнерівців. Їм у лікуванні відмовили, адже більшість із них – носії ВІЛ / СНІД, сифілісу, туберкульозу та пневмонії. Зауважимо, що часто деякі з цих захворювань протікають паралельно.

А ще нагадаємо, що Пригожин свідомо вербував і тих, у кого венеричні захворювання. Не виключено, що робив це навмисне, знаючи рівень стигматизації у суспільстві. Щоб поранені вагнерівці не зверталися по медичну допомогу, якої і так не отримають, а буквально залишалися гинути на полі бою.

Допомагають поповнювати статистику втрат ворога наші профі з авіації Сил оборони. За минулу добу вони завдали 4 удари по районах скупчення живої сили ворога. Ракетні й артилерійські війська уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО, 6 районів скупчення живої сили, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу зафіксували 1 ракетних і 32 авіаційні удари. Крім того, загарбники здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. Влучання зафіксували по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. На жаль, відомо про поранених і загиблих серед мирного населення.

Наступи не вщухають

У Генштабі додали, що окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А от намагаються тримати оборону росіяни на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак. Ворога вдалося прогнати поблизу Діброви та Білогорівки на Луганщині, Ямполівки, Верхньокам'янського, Роздолівки, Солі, Благодатного, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Новомихайлівки, Водяного, Мар'їнки, Побєди та Вугледара на Донеччині.

Зауважимо, що суттєвих змін не зазнала ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Там не зафіксували наступальні угруповання ворога.

На жаль, не минулося без обстрілів. З усього наявного в окупантів озброєння відкривали вогонь по населених пунктах на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Наостанок нагадаємо, що станом на ранок 28 січня вдалося знищити 125 510 російських бійців. А на брухт уже перетворили 3189 танків, 6344 бойові броньовані машини, 2188 артилерійські системи, 453 РСЗВ, 221 ППО, 293 літаки, 284 гелікоптери, 1947 БпЛА, 796 крилатих ракет, 18 суден, 5027 автомобілів і автоцистерн, а також 199 одиниць спецтехніки.