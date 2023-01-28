Деталі Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 канал. Він наголосив, що росіяни зазнали неймовірних втрат. Ворог втрачає до 800 людей за добу.

Зверніть увагу 100 тисяч не вразили: чому росіяни не реагують на великі втрати своєї армії в Україні

Російські окупанти планували бліцкриг. Водночас воїни ЗСУ зруйнували всі їхні плани. Повномасштабна війна триває вже майже рік. А показники російських втрат – несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами.

Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу,

– заявив Череватий.

Важливо! Українські воїни оперативно та ефективно знищують російських загарбників. Станом на 28 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 125 510 російських окупантів. Лише за добу біля Вугледару загарбники втратили понад 240 людей. Мовиться про загиблих та постраждалих.