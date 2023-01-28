Подробности Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 канал. Он подчеркнул, что россияне понесли невероятные потери. Враг теряет до 800 человек в сутки.

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Российские оккупанты планировали блицкриг. В то же время воины ВСУ разрушили все их планы. Полномасштабная война продолжается почти год. А показатели российских потерь – несовместимы с современным ведением действий, современными подходами.

Сверхсовременных средств ведения боя посредством техники, авиации у них также нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава,

– заявил Череватый.

Важно! Украинские воины оперативно и эффективно уничтожают русских захватчиков. По состоянию на 28 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 125 510 российских оккупантов. Только за сутки возле Угледара захватчики потеряли более 240 человек. Речь идет о погибших и пострадавших.